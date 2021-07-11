ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в воскресенье заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам "Единой России" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 395 человек, выдвинутый политической партией "Единая Россия", - говорится в постановлении комиссии.

Другим постановлением ЦИК заверил список одномандатников от партии по 219 округам.

Центризбирком постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Также были зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.

"Единая Россия" 6 июля подала в ЦИК документы, необходимые для заверения списков кандидатов. По итогам съезда 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Список партии разделен на 57 региональных групп.

В соответствии с календарным планом Центризбиркома партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у комиссии есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.