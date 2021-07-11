Захарова назвала актом цензуры заявление главы Бундестага о влиянии RT на граждан Германии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает заявление главы Бундестага Вольфганга Шойбле о том, что возможное влияние телеканала Russia Today вызывает опасения, актом цензуры.

"Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде", - написала она в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Кстати, граждане с российскими корнями владеют русским и, не спрашивая Бундестаг, смотрят каналы, "влияющие на их настроения", для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры", - добавила дипломат.

Ранее Шойбле в интервью газете BILD am Sonntag отметил, что через телеканал Russia Today Москва якобы пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями. По его словам, такая категория граждан раньше в основном голосовала за консерваторов, теперь же все чаще - за правую "Альтернативу для Германии".