"Российский общенародный союз" подал в ЦИК документы о выдвижении кандидатов в Думу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Представители партии "Российский общенародный союз" (РОС) в воскресенье подали в Центризбирком России документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы. Предвыборный съезд партии прошел 3 июля.

Представители партии, в том числе ее лидер Сергей Бабурин, доставили в ЦИК несколько коробок с бумагами, на которые нанесена партийная символика. РОС стала 14 партией, которая подала документы для заверения списков кандидатов. Ранее необходимые бумаги привезли ЛДПР, "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Единая Россия", Партия пенсионеров, "Гражданская платформа", Российская партия свободы и справедливости, "Новые люди", "Зеленая альтернатива", Партия роста и "Яблоко".

Партия РОС не освобождена от сбора подписей избирателей. Чтобы ЦИК зарегистрировал ее федеральный список, партии необходимо собрать подписи 200 тыс. избирателей. В свою очередь, одномандатники должны будут собрать не менее 3% подписей от общего числа избирателей в своем округе. При этом если в округе зарегистрировано менее 100 тыс. избирателей, то им необходимо собрать не менее 3 тыс. подписей.

В соответствии с календарным планом Центризбиркома партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у комиссии есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.