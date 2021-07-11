Посол РФ назвал Договор о добрососедстве прочным фундаментом для развития связей с Китаем

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая стал прочным фундаментом для развития связей двух стран в течение последних десятилетий. Об этом в воскресенье на торжественном приеме в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине по случаю 20-летия договора заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"В последние десятилетия российско-китайские связи поступательно укреплялись. Прочным фундаментом для их развития стал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенный 16 июля 2001 года", - сказал он.

По его словам, 20-летие договора является "главным событием года в двусторонних отношениях". "Этот исторический документ, опирающийся на общепризнанные нормы международного права, стал отправной точкой формирования российско-китайского стратегического тандема", - продолжил Денисов. "Он позволил России и Китаю выйти на наивысший за всю историю уровень отношений всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства в новую эпоху", - указал он.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая был подписан 16 июля 2001 года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с занимавшим тогда пост председателя КНР Цзян Цзэминем. Срок действия договора составляет 20 лет. 28 июня этого года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров по видеосвязи объявили о продлении действия договора.