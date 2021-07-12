Лавров обсудит с главой МИД Судана экономическое сотрудничество и региональные кризисы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с главой МИД Судана Мариям аль-Махди, которая находится с 11 по 15 июля с рабочим визитом в российской столице. Нынешний визит станет первой поездкой в Россию для суданского министра с момента назначения ее на этот пост.

Как отметили в МИД РФ в преддверии встречи, Москва рассчитывает на "обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-суданского многопланового сотрудничества, а также актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на необходимость поиска политико-дипломатических решений кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на Африканском континенте".

Участие российского бизнеса

На повестке дня встречи двух министров стоит вопрос поиска путей развития торгово-экономического сотрудничества Москвы и Хартума. Особая роль в развитии взаимодействия двух стран на этом направлении отводится российско-суданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой должно было пройти в 2020 году, однако в итоге было перенесено на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Возможно, что на предстоящей встрече в Москве министрам удастся оживить работу на данном треке.

Как отметили в российском дипведомстве, особое внимание на переговорах будет уделяться взаимодействию двух стран в сфере освоения минерально-ресурсной базы Судана. В настоящее время на территории республики работает ряд российских экономических операторов, специализирующихся в области геологии и недропользования. И, как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече глав МИД РФ и Судана речь пойдет о расширении возможностей для участия российских компаний в реализации стратегических проектов на территории африканской страны.

Вероятно, главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронут вопросы подготовки ко второму саммиту Россия - Африка, запланированному на 2022 год в одной из африканских стран. Первый такой саммит прошел в Сочи в октябре 2019 года. По его итогам Россия подписала со странами Африканского континента, включая Судан, ряд взаимовыгодных соглашений и контрактов.

Кроме того, прошедший форум позитивно повлиял на торговое сотрудничество двух стран. В частности, в 2020 году объем торговли между Россией и Суданом увеличился по сравнению с 2019 годом на 36,1%. А в первом квартале 2021 года двусторонний товарооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 26,1%. Ожидается, что проведение следующего саммита сможет открыть новые горизонты для делового сотрудничества России и Судана.

Региональные кризисы

Как сообщили в МИД РФ, министры рассмотрят актуальные региональные проблемы, включая кризисные ситуации на Ближнем Востоке и Африканском континенте. При этом особое внимание Лаврова и аль-Махди, как ожидается, будет сосредоточено на сложившейся ситуации вокруг строительства эфиопской ГЭС "Возрождение" на реке Голубой Нил. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть острая нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам, и пытаются закрепить для себя нормы водных ресурсов и максимально растянуть сроки заполнения плотины.

Три страны пока не могут достичь компромисса по срокам заполнения и эксплуатации плотины. В частности, Египет добивается удлинения графика и заключения юридически обязывающего соглашения, которое будет четко регулировать сроки и нормы заполнения водохранилища ГЭС. А Эфиопия, которая крайне заинтересована в скорейшем заполнении и запуске плотины, не готова подписывать предлагаемые Каиром документы. 5 июля Аддис-Абеба официально уведомила Каир и Хартум о начале второго этапа заполнения ГЭС "Возрождение". Египет и Судан заявили, что категорически не приемлют предпринимаемые Эфиопией шаги.

Страны рассчитывают на помощь Москвы в решении этого вопроса. В частности, в ходе недавнего разговора по телефону со своим российским коллегой аль-Махди выразила надежду на то, что Россия окажет влияние на Эфиопию, чтобы она "не осуществляла второй этап заполнения водного резервуара, что угрожает безопасности миллионов суданцев". В то же время министр подчеркнула, что Хартум "привержен мирному разрешению сложившейся ситуации вокруг плотины и достижению соглашения, которое будет устраивать все стороны".

В борьбе с пандемией

Министры не обойдут стороной и тему борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Согласно официальным данным министерства здравоохранения Судана, в стране за время пандемии зафиксировано более 36 тысяч случаев заражения. При этом местная система здравоохранения с трудом справляется с вызовами пандемии.

В марте Судан получил партию из более чем 800 тысяч доз вакцин от коронавируса по программе COVAX, которая осуществляется под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Несмотря на то, что механизм действительно ускорил темпы вакцинации в стране, этого количества явно недостаточно, чтобы организовать массовую вакцинацию и привить от инфекции большую часть населения африканской страны. Вероятно, министры рассмотрят на переговорах и вопрос поставки в республику российских вакцин.