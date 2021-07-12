"Зеленые" подали в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Представители партии "Зеленые" в понедельник подали в Центризбирком России документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Представители партии доставили в ЦИК несколько коробок с бумагами, на которые нанесена партийная символика. "Зеленые" стали пятнадцатой партией, которая подала документы для заверения списков кандидатов. Ранее необходимые документы привезли ЛДПР, "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Единая Россия", Партия пенсионеров, "Гражданская платформа", Российская партия свободы и справедливости, "Новые люди", "Зеленая альтернатива", Партия роста, "Яблоко" и "Российский общенародный союз".

По данным ЦИК, "Зеленые" представили документы на 233 человека по федеральному списку и на 95 человек по одномандатным округам. В частности, по Бурятскому одномандатному округу кандидатом от партии идет стилист, телеведущий Сергей Зверев. Число кандидатов сократилось по итогам внутренней проверки партии после съезда, который прошел 6 июля. Ранее в список партии по итогам съезда вошли 243 кандидата, он был разбит на 46 региональных групп. На съезде партия выдвинула 98 кандидатов по одномандатным округам.

Общефедеральная часть списка состоит из 10 кандидатов, в первую пятерку вошли председатель партии Андрей Нагибин, сопредседатель партии, летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин, сопредседатель партии Сергей Шахматов, глава регионального отделения партии в Башкортостане Руфина Шагапова и член президиума центрального совета партии Александра Кудзагова.

Согласно календарному плану ЦИК, партии должны до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.