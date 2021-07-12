В Совбезе считают важным блокировать попытки Запада спровоцировать в России кризис

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Москва должна придерживаться взвешенной линии для борьбы с попытками Запада спровоцировать в РФ полномасштабный экономический кризис. Об этом заявил журналистам в понедельник помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин, комментируя обновленную редакцию стратегии национальной безопасности страны.

Как поменялись угрозы и вызовы за шесть лет.

Как поменялись угрозы и вызовы за шесть лет. В России обновили стратегию нацбезопасности

"Особого внимания требует разработка мер, направленных на блокирование попыток Запада спровоцировать развитие в России полномасштабного экономического кризиса, формирующего угрозы национальной безопасности, - сказал он. - При этом необходимо придерживаться взвешенной линии при разработке ответных шагов, включая программы импортозамещения, основываясь на тщательном анализе возможных последствий реализуемых мер".

Обеспечение экономической безопасности на основе укрепления экономического суверенитета и парирования угроз, способных нанести ущерб национальным интересам России, является важнейшим стратегическим национальным приоритетом страны, подчеркнул Абелин. При этом, добавил он, в последние годы экономика РФ подтвердила способность сохранять и укреплять потенциал в условиях нестабильности мировой экономики и применения ограничительных экономических мер.

"В стратегии национальной безопасности отмечается, что на современном этапе производство материальных и нематериальных благ, торговля, инвестиции, научно-техническое сотрудничество <…> организованы в глобальные цепочки создания добавленной стоимости, различные стадии которых располагаются в разных странах, - заметил помощник секретаря СБ РФ. - При этом простое участие в таких цепочках не гарантирует получения долгосрочных и устойчивых экономических выгод".

Исходя из этого, продолжил он, России важно обладать технологическими достижениями и конкурентными преимуществами в отраслях экономики, которые отвечают современным вызовам в условиях быстрого развития глобальной цифровой экономики.

Противостояние с Западом

Журналисты обратили внимание Абелина на положение стратегии, согласно которому важным условием обеспечения экономической безопасности России является опора на внутренний потенциал. Ему задали вопрос, означает ли это, что РФ будет готовиться к длительному противостоянию с Западом. "Ни о каком противостоянии с Западом речь не идет, - подчеркнул он в ответ. - В сложившихся геополитических условиях преодоление внутренних дисбалансов в национальной экономике является одной из первоочередных задач".

Помощник секретаря российского Совбеза обратил внимание на то, что высокие темпы технологического развития и усиление конкуренции в мировой экономике являются объективными вызовами в экономической сфере. "С этими вызовами сталкиваются все страны, - пояснил он. - Эти вызовы могут перерасти в угрозы экономической безопасности и утраты экономического суверенитета".

Абелин добавил, что российская экономика критически зависит от ситуации на мировых рынках сырья - в первую очередь углеводородов, импорта высокотехнологичной продукции. "И это при том, что богатства страны не исчерпываются нефтью и газом, а российские специалисты высоко ценятся во всем мире", - констатировал он.

Стратегия формирует в государственной политике системный подход по долгосрочному обеспечению экономической безопасности, отметил помощник секретаря СБ РФ. Она призвана предупредить и предотвратить кризисные явления в развитии ресурсно-сырьевого, производственного, научно-технического и технологического потенциалов, финансовой системы, а также не допустить снижения качества жизни населения.

"Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что решение стоящих перед национальной экономикой задач будет осуществляться Россией при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами. Выстраивание диверсифицированных связей позволяет повысить устойчивость и динамизм развития российской экономики. Именно такие подходы к обеспечению экономической безопасности и зафиксированы в новой редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", - заключил Абелин.