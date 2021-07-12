В Пензенской области сократят число органов госвласти в рамках оптимизации

ПЕНЗА, 12 июля. /ТАСС/. Реформа системы органов исполнительной власти началась в Пензенской области, благодаря оптимизации их число сократится с 25 до 18, сообщил в понедельник врио главы региона Олег Мельниченко на оперативном совещании в правительстве региона.

"На сегодня у нас действуют 25 органов исполнительной власти. В результате предпринятых шагов их количество сократится до 18", - сообщил врио губернатора.

В ходе реформы будут перераспределены функции между рядом органов исполнительной власти региона, а также укрупнены министерства. Минэкономики Пензенской области, Минпром и управление по регулированию контрактной системы и закупкам объединяются в единое министерство промышленности, экономики и инновационной политики. Полномочия Госжилстройтехинспекции будут перераспределены между укрупненным министерством строительства и дорожного хозяйства и преобразованным из управления министерством ЖКХ и гражданской защиты населения.

Управление внутренней политики и департамент СМИ объединятся в министерство внутренней и информационной политики, а управления транспорта и цифрового развития - в министерство цифрового развития, информационных технологий, транспорта и связи Пензенской области. Функции управления ЗАГС будут переданы в Минтруд Пензенской области, а полномочия управления ветеринарии - в Минсельхоз.

По словам Мельниченко, юридические процедуры займут около двух месяцев. "Мы рассчитываем в сентябре выйти на компактную систему управления регионом, с оптимизированными органами исполнительными органами госвласти и с обновленным кадровым резервом", - добавил врио губернатора.