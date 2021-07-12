Песков заявил, что США пока не передавали России детальной информации о кибератаках

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе последнего телефонного разговора отметили желание продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже начал работать. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Два президента отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже собственно начал работать", - сказал Песков.

"Вопрос киберпреступлений, хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляются с территории РФ, действительно обсуждался в ходе телефонного разговора", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

При этом представитель Кремля отметил, что Вашингтон пока не передавал Москве никакой детальной информации о хакерских атаках.

Как подчеркнул Песков, сотрудничество России и США, в частности в области кибербезопасности, должно происходить в рамках договора о взаимной помощи по уголовным делам. "В продолжении тех дискуссий, которые имели место в Женеве между двумя президентами (России и США), отмечалась с российской стороны необходимость предоставления четкой информации, выполнения четких действий, которые в том числе указываются в договоре от 1999 года - договор между нашими двумя странами о взаимопомощи по уголовным делам, - продолжил он. - От нашей страны контактными ведомствами являются ФСБ и Генпрокуратура. Там четко прописаны те данные, которые должны даваться. И, собственно, президент Путин говорил, что мы должны задействовать положение этого договора, той самой правовой базы, которая есть между нашими двумя государствами".

По словам представителя Кремля, если есть утверждения, что с территории России хакеры атакуют какие-то компании на территории США, то российской стороне должна быть как минимум предоставлена какая-то информация, на основании которой делаются такие выводы.

"Политический диалог - это прекрасно, диалог на высшем уровне - это самое эффективное, что может быть. Но подобный вид специфической информации все-таки передается по каналам специальных служб, он носит более детальный [характер], потому что президенты при всем желании не могут детально обсуждать субстанции, связанные с киберпространством", - сказал пресс-секретарь президента РФ. Он выразил надежду, что "эта информация пойдет, и формат этого необходимого диалога и обмена запросами и информацией будет наработан".