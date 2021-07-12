Путин дал поручения по итогам разговора с Байденом

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора 9 июля с президентом США Джо Байденом дал поручения, но их содержание не раскрывается. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер", - ответил представитель Кремля на вопрос, дал ли Путин поручения после разговора с Байденом, в том числе по теме кибербезопасности.

Песков при этом не уточнил, какие были даны поручения по итогам беседы с Байденом. "Не могу вам рассказать", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Президенты России и США провели в прошлую пятницу телефонный разговор - это уже третья такая беседа Путина и Байдена. Как сообщала пресс-служба Кремля, в этом разговоре был "продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью". Затрагивалась также ситуация в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты. Помимо этого Путин выразил искренние соболезнования в связи с обрушением жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшим многочисленные жертвы.