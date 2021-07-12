Песков опроверг обсуждение темы переноса выборов в Госдуму

Что изменится на выборах в Госдуму РФ в 2021 году

"Уже 10 раз все это опровергли, нет, это лживая информация", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

Ранее издание URA.RU сообщило, что российские власти якобы обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец текущего года или следующую весну в связи с распространением коронавирусной инфекции и запретами в регионах, которые не способствуют рейтингам единороссов.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в субботу заявляла ТАСС, что никаких обсуждений по поводу переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года на более поздний срок не ведется, избирательный процесс уже идет.