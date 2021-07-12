Лавров: заявок на появление военных объектов США в странах ОДКБ никто не подавал

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Появление военных баз или иных объектов военного назначения США на территории стран ОДКБ, согласно договору, требовало бы согласования в рамках организации, таких заявок никто не подавал. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Все вопросы о присутствии иностранных военных на территории любого члена ОДКБ подлежат, согласно уставу, согласованию в этих рамках, - сказал он. - <...> Показательно, что никто из этих стран никаких обращений о необходимости провести соответствующую консультацию в ОДКБ не подавал".

Кроме того, министр указал на то, что также это несколько расходится с прагматичными соображениями. "Американское руководство в Пентагоне заявляет, что хотели бы иметь возможности расположить свои ресурсы вокруг Афганистана с целью, чтобы при необходимости наносить удары по афганской территории. Не думаю, что в чьих-либо интересах превращать себя в заложника такой политики и намерений Соединенных Штатов, вызывая на себя ответный удар", - продолжил он.

"И главное, конечно, это вопрос к американцам. Если они, имея на каком-то этапе стотысячный контингент, в течение 20 лет ничего не смогли сделать, находясь внутри страны, каких результатов они собираются достичь существенном меньшим присутствием за пределами ее территории. Я думаю, что ответ достаточно понятен, скорее всего, есть желание просто обеспечить свое военное присутствие в этом регионе и оказывать влияние на обстановку здесь. Я думаю, все это понимают и будут исходить из тех обязательств, которые существуют в рамках различных международных структур", - заключил Лавров.

Новые военные объекты в Центральной Азии

Появление новых военных объектов на территории стран Центральной Азии расходится с интересами безопасности региона, заявил Лавров.

"Я не думаю, что интересам безопасности отвечало бы появление новых американских военных объектов в Центральной Азии", - сказал он, комментируя сообщения газеты The Wall Street Journal о том, что США могут перебросить войска из Афганистана в страны Средней Азии.