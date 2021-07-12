Лавров: Судан готовится к ратификации соглашения о пункте обеспечения ВМФ РФ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Судан готовится к процессу ратификации соглашения с Россией о создании на своей территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана Мариям аль-Махди.

"Мы этот вопрос обсуждали. Мы проинформировали о том, что в России начался процесс ратификации. Сейчас парламент на каникулах, поэтому по их завершении Госдума определит график рассмотрения этого документа. Видимо, это будет уже новый состав Государственной думы. Госпожа министр сообщила, что в Судане также готовят начало процесса ратификации. И он будет осуществлен в соответствии с теми процедурами, которые для этой цели существуют в суданском парламенте", - сказал Лавров.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании на его территории пункта МТО ВМФ России. О заключении между странами этого договора стало известно в начале декабря 2020 года.

Пункт МТО ВМФ предполагается использовать для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России. 1 июня Судан объявил о пересмотре соглашения с РФ по созданию базы на Красном море. Как заявил тогда начальник Генштаба страны генерал-лейтенант Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью суданскому телеканалу "Блю найл", Хартум ведет переговоры с Москвой по пересмотру договора, чтобы "учесть свои интересы и выгоду". Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 июня отмечала, что текст соглашения может меняться, при этом Москва подтверждает заинтересованность в сотрудничестве с Хартумом.

Саммит России и Африки

Москва проинформировала суданскую сторону о шагах, предпринимаемых в рамках подготовки нового саммита Россия - Африка, сообщил Лавров.

"Проинформировали наших коллег о том, как в России выполняются договоренности, достигнутые в октябре 2019 года на первом в истории саммите Россия - Африка, и о том, какие шаги мы планируем предпринять в сотрудничестве с руководством Африканского союза по подготовке новой встречи на высшем уровне между нашей страной и всеми странами Африканского союза", - сказал он.

Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне.

Национальное согласие

Россия поддерживает усилия руководства Судана по достижению национального согласия в переходный период развития страны, заявил Лавров.

"Мы подтвердили нашу неизменную поддержку усилиям суданского руководства по достижению национального согласия в переходный период развития страны и по решению сложных внутренних социально-экономических проблем", - сказал он.

Как добавил министр, Россия "последовательно выступает за необходимость приступить к снятию тех санкций, которые были введены СБ ООН еще в 2004 году и которые сейчас, в современных условиях, не только утратили свой смысл, но и стали препятствием на пути развития страны".

Двусторонний комитет

Россия и Судан договорились интенсифицировать работу двустороннего комитета высокого уровня по мониторингу договоренностей, заявил Лавров.

"Договорились также активизировать работу Российско-суданского рабочего комитета высокого уровня под председательством заместителей министров иностранных дел двух стран, который занимается мониторингом выполнения договоренностей по всем направлениям нашего сотрудничества", - сказал он.