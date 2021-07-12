Ростовский избирком впервые заказал ролики в TikTok

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Ростовский избирком намерен разместить в TikTok видеоролики, направленные на привлечение молодежи к выборам. На это будет направлено до 2,2 млн рублей из областного бюджета, говорится на официальном портале госзакупок.

"Исполнитель оказывает комплекс услуг по размещению информационных материалов на сервисе для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok <...> Целями оказания услуг является <...> повышение электоральной активности различных социальных групп избирателей Ростовской области, популяризация важности их участия в выборах, ответственности за свой голос", - говорится в документе.

Как пояснили ТАСС в избирательной комиссии Ростовской области, ранее власти не использовали TikTok в таких целях. "Это современная площадка <...>, сейчас, в период пандемии, нужно расширять формы бесконтактного информирования", - сообщил собеседник агентства. Отмечается, что такие ролики также повысят заинтересованность молодежи в выборах.

В 2018 году избирательная комиссия Ростовской области запускала проект для впервые голосующих избирателей, в рамках которого появились стикеры для приложения Telegram, чтобы таким образом информировать о выборах молодежь. Начальная цена контракта составляла 2,6 млн рублей.