В ЛДПР назвали бесполезными разговоры до выборов о возможности перехода Сипягина в Госдуму

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Разговоры о том, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин откажется от своей должности и будет представлять ЛДПР в новом созыве Госдумы, являются бесполезными и преждевременными. Так прокомментировал в понедельник предположения СМИ о возможном переходе в Думу Сипягина замруководителя высшего совета либерал-демократов Ярослав Нилов.

"Сейчас эти разговоры бесполезны. В СМИ, в социальных сетях очень много разных слухов, сплетен, домыслов. Если говорить про владимирского губернатора Сипягина, да, он является кандидатом в депутаты Государственной думы. Когда будет известен результат выборов, тогда только по личному заявлению он сможет либо отказаться от мандата, либо мандат принять, отказавшись от той должности, которая несовместима с работой депутата", - сказал Нилов ТАСС.

Замглавы высшего совета ЛДПР напомнил, что ранее Сипягин "публично свою позицию обозначал". "Все остальное - это разговоры, привлечение внимания, интриги", - добавил он, призвав дождаться итогов выборов в Госдуму.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что после сентябрьских выборов в Госдуме могут оказаться сразу несколько оппозиционных губернаторов: губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР), а также представители КПРФ Валентин Коновалов (Хакасия) и Андрей Клычков (Орловская область).

Сам Сипягин, включенный в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР на выборах в Госдуму, ранее заявлял, что пока не собирается уходить с поста главы региона. На своих страницах в социальных сетях он утверждал, что "все, кто вошел в список, станут лицом ЛДПР на предстоящих выборах в Государственную думу", а включение его имени в партийный список "не означает ухода с поста губернатора Владимирской области".