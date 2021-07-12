Делегация РФ заявила, что Украина и Прибалтика искореняют языки меньшинств репрессиями

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в Женеве в 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), констатировала отсутствие должного внимания со стороны этого органа к образовательной сфере на Украине и в странах Прибалтики. Как заявила в понедельник на заседании представитель российской делегации Ольга Воронцова, власти этих государств проводят дискриминационную политику по искоренению использования языков этнических и национальных групп, применяя карательные и репрессивные меры.

"К сожалению, ни Совет, ни его механизмы и органы не уделяют должного внимания ситуации в образовательной сфере на Украине и в странах Прибалтики, власти которых проводят дискриминационную политику по искоренению использования языков этнических и национальных групп, прибегая при этом к карательным и репрессивным мерам", - отметила российский дипломат.

Воронцова подчеркнула, что "форсированный перевод обучения в школах Украины и Латвии на государственный язык полностью игнорирует право учеников из числа национальных меньшинств на получение качественного образования, в том числе необходимость для этого должной подготовки учителей". Она отметила, что результаты подобного "реформирования" не только приводят к снижению качества образования, но и "способствуют закреплению неравных возможностей в получении образования в этих странах и тем самым лишают возможностей эффективно и равноправно участвовать в жизни общества".

Российская делегация призвала СПЧ и верховного комиссара ООН по правам человека "дать соответствующие оценки неправомерности систематической дискриминационной политики властей Украины и стран Прибалтики в отношении этнических и национальных групп". Она напомнила, что "по смыслу Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах государства должны избегать принятия мер, препятствующих или затрудняющих осуществление права на образование".