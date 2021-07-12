Слуцкий назвал продление санкций ЕС против России издевательством над здравым смыслом

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Продление действия санкций Евросоюза в отношении России лишено смысла, ответ Москвы будет адекватным и своевременным. Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, продление санкций - это "шаг, лишенный всякого смысла, точнее, продолжение издевательства над здравым смыслом".

"Брюссель посредством санкционной политики пытается оказать давление на Москву уже седьмой год подряд и заставить таким образом поменять курс. Но пока все, чего удалось добиться еврочиновникам, - деградация отношений, свертывание "диалогового окна" и причинение экономического ущерба самим же странам ЕС", - написал глава комитета.

Слуцкий полагает, что "Евросоюзу стоило бы прислушаться к мнению глав государств-локомотивов и основных доноров, а именно Франции и той же Германии, которые признают неэффективность антироссийских рестрикций и призывают к налаживанию диалога с Россией".

"Но нет, Брюссель уже на автопилоте продолжает следовать санкционному проамериканскому курсу, в защиту которого выступают те европейские столицы, где градус русофобии пропорционален размеру дотаций из бюджета ЕС. Парадоксальная ситуация", - констатировал он. Парламентарий выразил уверенность в том, что "ответ России будет своевременным и адекватным, но не обязательно симметричным".

В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД распространил заявление о том, что Евросоюз в очередной раз продлил на полгода экономические секторальные санкции против России. В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.