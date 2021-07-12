Косачев считает, что Молдавию ожидает "сильный прозападный крен" в политике после выборов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев полагает, что внешняя политика Молдавии после досрочных парламентских выборов в стране, скорее всего, будет носить прозападный характер.

"Скорее всего, Молдавию ожидает достаточно сильный прозападный крен во внешней политике, резкость которого будет зависеть от окончательного расклада сил в парламенте и сплоченности левой оппозиции. Немалую роль могут сыграть и другие факторы - бизнес, церковь, события в соседних странах. Худший сценарий - попытка форсировать события в отношении Приднестровья, которое, как считается, является препятствием на пути Молдавии в евроатлантические структуры", - написал Косачев на своей странице в Facebook, отметив, что отдельные провокации накануне выборов показывают, что радикалы к такому сценарию готовы.

Он добавил, что в связи с этим итоги выборов в Молдавии "пока, скорее, настораживают". "Общество, очевидно, расколото, навязывать в этих условиях свою жесткую волю со стороны условного большинства в адрес условного меньшинства - это вряд ли приведет к успокоению умов и к появлению объединительной повестки дня для всего общества. Остается сказать традиционное: рассчитываем все же на здравомыслие новых молдавских лидеров, в свою очередь готовы к диалогу по всему комплексу двусторонних отношений", - отметил вице-спикер СФ.

Он указал, что Партия действия и солидарности (ПДС), получившая большинство голосов на прошедших выборах, обозначает главным приоритетом активизацию процесса интеграции в Евросоюз, стратегическое партнерство с США и Румынией, а также реализацию проектов с Украиной и Грузией. "Решающую роль сыграла заграница. Причем в двух смыслах. За последние 30 лет из республики выехала почти треть трудоспособного населения - около 1 млн человек. И на этот раз на участки за рубежом пришло более 200 тыс. человек. В 2020 году около 92% отдали голоса за прозападную Майю Санду, что стало решающим фактором на президентских выборах. Все говорит в пользу того, что картина повторится и на этот раз", - написал Косачев.

Он также обратил внимание на то, что для молдаван, живущих на Западе, было открыто больше участков, чем для приднестровцев (150 против 41), "и за 41 пришлось побороться буквально накануне выборов". "Помимо этого фактора, огромную роль во внутримолдавских процессах играют и западные политики и дипломаты, причем не только румынские и представители ЕС, но и американский посол, который регулярно выступает по телевидению, встречается с политиками, чиновниками, судьями конституционного суда и членами избиркома", - добавил Косачев.

Предварительные итоги

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в парламент Молдавии проходят поддерживающая президента страны Майю Санду ПДС, получившая на выборах 52%, Избирательный блок коммунистов и социалистов (27,2%), а также Партия Шор (5,7%). После распределения мандатов ПДС может получить больше 60 мест из 101 в парламенте. Остальные два десятка политических формирований не смогли преодолеть избирательный порог.

Результаты выборов должен подтвердить Конституционный суд страны. Парламент Молдавии избирается на четыре года.