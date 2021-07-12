Кремль опубликовал статью Путина по русско-украинской тематике

"Мы боремся за себя, за свое будущее".

"Мы боремся за себя, за свое будущее". Заявления Путина о внешней политике на прямой линии

Путин в ходе прямой линии 30 июня заявил о намерении написать статью по истории русского народа и его связи с Украиной. Президент выразил надежду, что со статьей ознакомятся жители обеих стран. Как пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для России и ее будущего. В процессе подготовки материала президент использует данные из архивов, подчеркнул представитель Кремля.

Предыдущая статья главы государства под заголовком "Быть открытыми, несмотря на прошлое" была опубликована 22 июня на сайте немецкой газеты Die Zeit. Она была приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны.