Путин заявил, что Россия никогда не была и не будет "Антиукраиной"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия никогда не станет "Антиукраиной".

В статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которая опубликована в понедельник на сайте Кремля, глава государства написал об общности народов двух стран. "Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат", - рассчитывает Путин.

"И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "Антиукраиной". А какой быть Украине - решать ее гражданам", - подчеркнул президент.