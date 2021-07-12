Лавров считает позитивным сигналом визит Керри в Москву

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Москва рассматривает визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри в качестве важного и позитивного сигнала для развития двусторонних отношений и снижения уровня напряженности между странами. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри.

"Считаем ваш визит в Москву весьма и весьма своевременным, - указал глава дипведомства. - Считаю также ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженности и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели".

Министр отметил, что "такой подход полностью соответствует духу женевского саммита" лидеров двух стран. "Мы готовы всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов", - продолжил он.

Лавров добавил, что программа американского дипломата в Москве предполагает также "насыщенные переговоры" с представителями президента по вопросам изменения климата и устойчивого развития, а также в правительстве России.

Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по подготовке успешного проведения 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в шотландском Глазго, заявил министр.

"Россия придает большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата, будет и далее активно сотрудничать по климатическим вопросам на международных площадках, в первую очередь с участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата, - сказал Лавров. - В соответствии с Парижским соглашением будем вносит вклад в поиск коллективных решений возникающих в этой сфере проблем, исходя из национальных условий и задач социально-экономического развития. В этом контексте, в этой работе рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединенными Штатами, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции, с целью обеспечить успешное проведение их встречи в Глазго осенью нынешнего года".

По словам главы МИД РФ, весьма полезным вкладом в эту работу стало проведение по инициативе президента США Джо Байдена онлайн-саммита по вопросам климата 22 апреля. "Такие инициативы служат сближению позиций на экологическом треке", - добавил министр.

Конференция в Глазго, перенесенная на год из-за пандемии коронавируса, будет проходить с 31 октября по 12 ноября.