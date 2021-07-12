Полянский заявил, что у Совбеза ООН нет оснований вмешиваться в ситуацию на Кубе

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Россия рассматривает массовые протесты на Кубе как внутреннее дело страны, не требующее вмешательства Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в понедельник журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Я думаю, что это внутренний вопрос Кубы, и мы обычно не обсуждаем внутренние вопросы в Совете Безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли ситуация на Кубе быть вынесена на рассмотрение членов Совбеза.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.