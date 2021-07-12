{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полянский заявил, что у Совбеза ООН нет оснований вмешиваться в ситуацию на Кубе

Зампостпреда РФ при ООН отметил, что Россия рассматривает массовые протесты на Кубе как внутреннее дело страны

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Россия рассматривает массовые протесты на Кубе как внутреннее дело страны, не требующее вмешательства Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в понедельник журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

На эту тему

"Я думаю, что это внутренний вопрос Кубы, и мы обычно не обсуждаем внутренние вопросы в Совете Безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли ситуация на Кубе быть вынесена на рассмотрение членов Совбеза.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Теги
КубаРоссия
Путин считает, что Украине "Донбасс просто не нужен"
По словам главы государства, Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство в Донбассе
Читать полностью