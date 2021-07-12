Путин заявил, что новую государственность можно создать только на законных основаниях

"Все меняется. В том числе страны, общества. И, конечно, часть одного народа в ходе своего развития - в силу ряда причин, исторических обстоятельств - может в определенный момент ощутить, осознать себя отдельной нацией. Как к этому относиться? Ответ может быть только один: с уважением!" - подчеркнул Путин. Он добавил, что если [народ хочет] "создать собственное государство - пожалуйста!". "Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза", - напомнил Путин. "Все же остальные территориальные приобретения - это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание", - процитировал он мнение Собчака.

"Другими словами - уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить", - подытожил президент, добавив, что произвольную перекройку границ большевики начали еще до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей. В частности, в СССР границы между республиками не воспринимались как государственные, носили условный характер в рамках единой страны, которая, при всех атрибутах федерации, по существу была в высшей степени централизованной за счет руководящей роли КПСС. Но в 1991 году все эти территории, а главное - люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей и были уже действительно оторваны от исторической Родины.

Это утверждение Путин обосновал не данными из каких-то секретных архивов. Напротив, он сделал акцент на том, что основывал свои выводы на открытых документах, которые содержат хорошо известные факты. "Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать. Зато по самым разным поводам, к месту и не к месту, в том числе за рубежом, сегодня принято осуждать "преступления советского режима", причисляя к ним даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более современная Россия не имеют никакого отношения, - констатировал российский лидер. - При этом действия большевиков по отторжению от России ее исторических территорий преступным актом не считаются. Понятно почему. Раз это привело к ослаблению России, то наших недоброжелателей это устраивает".