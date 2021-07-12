В Госдуме порекомендовали новую статью Путина украинским политикам

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" обязательна для нынешних украинских политиков, это ликбез для сохранения суверенитета. Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" обязательна к изучению для сегодняшних украинских политиков. Для них она станет и необходимым историческим ликбезом, и пособием по недопущению полной передачи суверенитета под внешний протекторат в рамках западного проекта "анти-Россия", - написал Слуцкий.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил, что "в Киеве вот уже несколько лет очень болезненно реагируют на любые попытки обсуждения темы исторической самоидентификации". "Причем делят людей на своих и чужих исключительно политики: мол, Украина никакого отношения к России не имеет, она самостийна по сути своей. Ну, да", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, именно таким людям будет полезно прочитать статью президента РФ, для них это будет "очень познавательно".

Статья Путина была опубликована в понедельник на сайте Кремля. В ней глава государства указал, что Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды, но Москва никогда с этим не смирится. Подлинная независимость Украины, убежден он, возможна только в партнерстве с Россией. По словам Путина, Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы.