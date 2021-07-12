Захарова заявила, что Россия с уважением относится к итогам выборов в Молдавии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Москва с уважением относится к результатам парламентских выборов в Молдавии и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в стране. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в понедельник на сайте дипведомства.

"Российская сторона <…> с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе", говорится в сообщении.

Дипломат также указала, что Москва подтверждает "готовность к развитию многопланового сотрудничества с новым парламентом и правительством" Молдавии. "Надеемся на последовательную реализацию действующих российско-молдавских соглашений и договоренностей, а также на продолжение активного участия Республики Молдова в интеграционных процессах на пространстве СНГ", - продолжила она.

По словам представителя МИД, Россия готова к взаимодействию со всеми молдавскими политическими силами, "нацеленными на укрепление связей" двух стран. "Убеждены, что дружественный характер отношений между Россией и Молдавией отвечает коренным интересам наших сограждан, которых связывают общая история, тесные духовные, культурные и гуманитарные узы", - подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила, что в предвыборный период МИД России "неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов".

11 июля в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент. После обработки 100% протоколов Партия действия и солидарности, поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает по итогам досрочных выборов в парламент 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Второе место занял Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,1%. В парламент также проходит Партия "Шор", получившая 5,7%. Результаты выборов должен подтвердить Конституционный суд Молдавии. Парламент Молдавии избирается на 4 года.