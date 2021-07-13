ЦИК завершает прием документов от партий на выдвижение кандидатов в Госдуму

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Центризбирком России до 23:59 мск вторника будет принимать от политических партий документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

"На сегодняшний день в ЦИК документы на заверение списков представили 15 партий", - сказал ТАСС член Центризбиркома Евгений Шевченко. Необходимые бумаги представили ЛДПР, "Коммунисты России", "Родина", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Единая Россия", Партия пенсионеров, "Гражданская платформа", Российская партия свободы и справедливости, "Новые люди", "Зеленая альтернатива", Партия роста, "Яблоко", "Российский общенародный союз" и "Зеленые".

Последним днем, когда партии могли провести съезд и выдвинуть кандидатов, было 12 июля. Чтобы съезд был легитимным, партия обязана уведомить ЦИК о его проведении не позднее чем за день, если мероприятие проходит в Москве, и за три дня, если съезд проходит за пределами столицы. По словам Шевченко, новых уведомлений от партий по поводу проведения предвыборных съездов в ЦИК не поступало.

Также в полночь с 12 на 13 июля закончился срок представления документов кандидатами, которые решили баллотироваться в качестве самовыдвиженцев. Они должны были принести бумаги в окружные комиссии соответствующих одномандатных округов. При этом для выдвиженцев от партий по одномандатным округам срок представления документов в окружные комиссии истекает в полночь с 23 на 24 июля. Согласно закону список одномандатников, выдвинутых партией, сначала заверяет ЦИК, затем сами одномандатники представляют оставшиеся документы в окружные избиркомы.

После заверения списков для партий и кандидатов начинается этап регистрации. Партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа. Принять решение о регистрации списка или одномандатника комиссия должна в течение 10 дней после получения документов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.