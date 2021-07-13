Антонов заявил, что у РФ нет иллюзий о прорывах в отношениях с США после саммита в Женеве

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Москва не считает, что саммит РФ и США в Женеве позволил добиться значительного улучшения отношений между странами, важнейшей договоренностью стало решение начать комплексный двусторонний диалог. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов во время выступления в режиме видеоконференции перед студентами Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее (штат Калифорния). Текст выступления в рамках ежегодного летнего симпозиума института по теме Российской Федерации опубликован в понедельник в Facebook посольства РФ в США.

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Говоря об итогах российско-американского саммита, Антонов отметил: "Вопреки негативу, который нагнетался американскими СМИ накануне саммита, переговоры на высшем уровне прошли в спокойной, деловой и в целом конструктивной атмосфере. При всех сохраняющихся противоречиях лидеры двух стран согласились с необходимостью вести дело к сближению позиций и снижению конфронтации в российско-американских отношениях".

"Мы не питаем никаких иллюзий о кардинальных прорывах, - сообщил посол. - За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится. Однако возможности для позитивной динамики есть. Их открывает достижение понимания о целесообразности восстановления системных контактов по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня".

"Важнейшей договоренностью саммита, зафиксированной в совместном заявлении по стратстабильности, стало решение начать комплексный двусторонний диалог. Наряду с продлением ДСНВ в начале текущего года, это - еще один шаг Вашингтона в направлении здравого смысла и большей ответственности в международных делах", - подчеркнул Антонов.

Российско-американский саммит состоялся в Женеве 16 июня.

Услуги и помощь США

Как подчеркнул посол, Россия не нуждается в услугах или помощи со стороны США, но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения.

"Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения, - подчеркнул дипломат. - Ожидаем, что наши интересы будут учитываться".

"В нынешней турбулентной глобальной обстановке нам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев. Российская сторона к такой работе готова", - заявил Антонов.

Встреча делегаций

По словам дипломата, Россия рассчитывает на проведение в ближайшие недели встречи на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по тематике стратегической стабильности.

"Рассчитываем в ближайшие недели провести установочную встречу межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Отправной точкой мог бы стать обзор имеющихся у обеих сторон озабоченностей в стратегической сфере", - сказал Антонов.

В Москве исходят из того, что целью стратегического диалога должна стать выработка нового "уравнения безопасности" с учетом всех значимых факторов. "Такое "уравнение" должно охватывать все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи, - отметил посол. - Речь идет о противоракетной обороне, обеспечении предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предупреждении гонки вооружений в космосе, дестабилизирующих военных технологиях, реагировании на чреватые ядерной эскалацией кризисные ситуации".

Взаимодействие США и РФ по кибербезопасности

Москва, как добавил Антонов, считает одной из приоритетных тем взаимодействие с Вашингтоном в сфере обеспечения безопасности в киберпространстве, российская сторона представила свои предложения.