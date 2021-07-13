Захарова: Запад не реагирует на информацию о причастности ЧВК США к событиям в Гаити

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на отсутствие санкций и реакции американских правозащитников на сообщения о предполагаемой причастности частной военной компании (ЧВК) США к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза.

"Ну и где? Где санкции, заявления "семерки", истерика американских правозащитников?", - написала она во вторник в своем Telegram-канале.

"А повод более чем ужасающий",- добавила Захарова.

В этой связи дипломат напомнила, что на Гаити вылетела межведомственная делегация США с целью разобраться с ситуацией вокруг американской ЧВК, чьи сотрудники обвиняются в причастности к убийству президента Гаити.

Но главная новость, по словам Захаровой, пришла сегодня. По сообщениям американских СМИ, несколько лиц, причастных к нападению, во время которого был убит Моиз, ранее служили осведомителями правоохранительных органов США. "Это другое", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию 7 июля. После этого совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.