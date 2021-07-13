МИД РФ направил посольству США ноту из-за инцидента с ж/д указателем

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Посольству США была направлена дипломатическая нота МИД РФ в связи с кражей сотрудником диппредставительства стрелочного указателя на железнодорожной станции в Тверской области весной этого года. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Они его [сотрудника] вернули на базу к себе в США, потому что нужно было либо снимать иммунитет, потому что запрос был, была дипломатическая нота от МИД РФ направлена, был запрос правоохранительных органов, они [посольство США] имеют право иммунитет снять и предать его местному суду, - сказала она. - Но они сделали по-другому, что тоже в дипломатической практике не новость, они регулярно так поступают: они просто отправили его домой".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в своем Telegram-канале о том, что один из сотрудников посольства США в России весной 2021 года похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поезда.