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Посол России во Вьетнаме вручил верительные грамоты президенту страны Нгуен Суан Фуку

Президент Вьетнама обратил внимание на необходимость активизировать экономические связи двух стран
Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук Юрий Денисович/ТАСС
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Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук
© Юрий Денисович/ТАСС

ХАНОЙ, 13 июля. /ТАСС/. Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко вручил верительные грамоты президенту этой страны Нгуен Суан Фуку. Торжественная церемония прошла во вторник в Президентском дворце в Ханое.

"Мы очень рады тому, что Вы к нам вернулись для работы на новой должности", - сказал, приветствуя главу российской дипмиссии, президент Вьетнама. Он подчеркнул, что Вьетнам последовательно придает большое значение укреплению и дальнейшему расширению всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. "Мы считаем Россию одним из первостепенных партнеров и хотим развивать двусторонние отношения во всех областях, в том числе в сферах обороны и безопасности", - отметил вьетнамский лидер.

По его словам, во Вьетнаме "с чувствами товарищеской и братской солидарности внимательно следят за развитием России". "Мы рады, что Россия успешно развивается под руководством президента Владимира Путина и что вы успешно обеспечиваете политическую стабильность. Мы также отмечаем, что роль и позиция России на международной арене значительно укрепляются и Россия вносит большой вклад в сохранение мира во всем мире", - сказал Нгуен Суан Фук, добавив, что Вьетнам и Россия "разделяют интересы и имеют схожие взгляды в разных областях".

Президент Вьетнама также обратил внимание на необходимость активизировать экономические связи двух стран. "Хочу отметить, что, несмотря на высокий уровень доверия между нашими странами, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество находится не на таком высоком уровне, как хотелось бы. Надеюсь, что Вы будете вносить свой вклад в развитие торгово-экономических связей наших стран", - обратился вьетнамский лидер к российскому послу.

Ответное слово посла РФ

В ответном слове посол России подтвердил, что Москву и Ханой связывают длительные отношения дружбы и сотрудничества. "Социалистическая Республика Вьетнам - приоритетное направление российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мы выступаем за укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства по широкому спектру направлений", - подчеркнул он.

Дипломат признал, что пандемия новой коронавирусной инфекции сказалась на динамике российско-вьетнамского взаимодействия, и отметил необходимость принятия мер для поэтапного восстановления двусторонних связей. "Уполномоченные организации сторон тесно сотрудничают в области противодействия пандемии. РФ готова поставлять Вьетнаму вакцину и технологии ее изготовления, рассчитываем на скорейшее подписание контрактов", - отметил Бездетко.

Посол дал благоприятную оценку перспективам наращивания практического взаимодействия между Россией и Вьетнамом. В качестве приоритетных направлений сотрудничества он назвал топливно-энергетический комплекс, научно-техническое, военно-техническое и гуманитарное сотрудничество, которые составляют основу российско-вьетнамских межгосударственных связей.

Дипломатическая карьера нового российского посла во Вьетнаме уже более трех десятилетий связана с этой страной. В 1990-е и 2000-е годы он работал в генеральных консульствах РФ в Хайфоне и Хошимине. После этого возглавлял отдел Вьетнама Третьего департамента Азии МИД России, а в 2010-2014 годах занимал должность советника-посланника посольства России во Вьетнаме.

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