Рябков заявил, что Россия усилит помощь преследуемым правоохранителями США россиянам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия намерена расширять правовую поддержку своим гражданам, которые оказались в сложном положении из-за преследований со стороны американских правоохранительных органов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", фрагмент которого опубликован во вторник.

"В случаях, когда американские правоохранители имеют потенциальные претензии к нашим согражданам, нужно работать в заданных рамках, а не заниматься похищениями и нападениями, не злоупотреблять механизмами выдачи, которые у США есть с целым рядом государств. Мы будем умножать наши возможности оказания правовой помощи тем, кто уже оказался в сложной ситуации, с точки зрения адвокатского содействия, гарантированного доступа к ним представителя российского посольства или консульства", - сказал он.

Как отметил Рябков, если есть основания полагать, что американские правоохранители в силу тех или иных причин могут иметь к гражданину претензии, лучше воздержаться от поездок за границу. "Потому что можете оказаться в ситуации, в которой уже оказались более 60 граждан РФ, попавшие в тяжелейший оборот, когда столкнулись с арестами по американским ордерам, а в ряде случаев с прямым захватом по указанию американских спецслужб или с их участием", - добавил высокопоставленный дипломат.