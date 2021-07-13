МИД РФ обсуждает с США возможные последствия вывода американских войск из Афганистана

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон находятся в контакте по вопросу возможных последствий вывода американского военного контингента из Афганистана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Ситуация неоднозначная. Я думаю, что в силу комплекса политических, геополитических и внутриполитических причин США все же будут двигаться в направлении свертывания своего военного присутствия в Афганистане, - сказал он. - Последствия этого многоплановы, мы обсуждаем все это с американцами".

Как отметил Рябков, у России и США налажены каналы диалога по этой теме на разных уровнях: спецпредставители по Афганистану находятся в плотном контакте, а также министр иностранных дел РФ и госсекретарь США периодически обсуждают этот вопрос.

По его словам, эта тема звучала на саммите в Женеве. "Среди разных ее аспектов хотел бы выделить неприемлемость для нас перемещения американского постоянного военного присутствия в сопредельные с Афганистаном страны. Мы об этом американцам сказали прямо и откровенно, это изменило бы многое не просто в нашем восприятии того, что происходит в этом важнейшем регионе, но и в наших отношениях с США. Мы предостерегаем от подобного рода шагов и достаточно откровенно говорим на эту тему и с нашими центральноазиатскими союзникам, соседями, друзьями, и с другими регионалами, которых это тоже касается самым непосредственным образом", - указал замглавы.