Рябков: условия возвращения в РФ отбывающих наказание в США россиян пока неясны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МИД РФ сделает все возможное для освобождения отбывающих наказание в США россиян, но условия их возвращения пока не проясняются. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу​​​​​​​ "Международная жизнь".

"Мы как ведомство сделаем все для того, чтобы приблизить этот момент, когда семьи Константина Ярошенко, Виктора Бута воссоединятся, когда домой вернется Роман Селезнев, когда многие другие наши соотечественники, оказавшиеся в столь тяжелой жизненной ситуации, смогут вернуться домой. Как это произойдет, на какой основе - ясности нет. Те варианты и те предложения, которые мы делали американцам, причем делали неоднократно, к сожалению, не находят у них отклика", - сказал он.

По словам замминистра, говорить о каких-либо подвижках в договоренностях по данному вопросу преждевременно. Он подчеркнул, что Россия не пойдет на односторонние уступки в этих "резонансных гуманитарных случаях". "Как и во многих других ситуациях, коллеги в Вашингтоне почему-то думают, что почему-то Россия им "должна", что мы пойдем на какие-то односторонние уступки. Я вам скажу, что опыт каких-то односторонних действий без фиксации в обязательном порядке встречных шагов со стороны США крайне негативен и он не может повторяться здесь", - пояснил Рябков.

16 июня состоялся саммит РФ - США, в ходе которого главы двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что РФ и США могут найти определенные компромиссы по теме заключенных россиян, приговоренных в США, и американцев, отбывающих наказание в России. Глава государства отметил, что МИД РФ и Госдепартамент США поработают в этом направлении.