Рябков сообщил об отсутствии подвижек в вопросе возвращения РФ ее дипсобственности в США

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. США отрицательно отвечают на ноты России по вопросу возвращения ее дипломатической собственности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Увы, нет, - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли подвижки по теме возвращения дипсобственности. - Мы настаиваем на том, чтоб нам ее вернули без каких-либо условий. Эта собственность защищена дипиммунитетом. Более 470 официальных нот за это время было направлено американцам. Ответы отрицательные".

"Мы не знаем, что происходит на этих объектах. Это экспроприация собственности в худшем стиле. [США] поступили как левые эсеры, которые осуществляли нападения на пролетки, перевозившие наличные деньги. Это из этой серии, - продолжил Рябков. - Власти этого государства своими действиями сейчас демонстрируют, что неприкосновенность частной собственности, тем более защищенной дипиммунитетом, не стоит ломаного гроша в их восприятии".

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. 26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).