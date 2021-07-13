Рябков: РФ не видит изменений в лучшую сторону в отношениях с ЕС после саммита в Женеве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия на данный момент не видит снижения конфронтационной линии Евросоюза после саммита РФ - США в Женеве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Если коротко, то [снижения конфронтационной риторики ЕС] нет. И я, честно говоря, не думаю, что здесь можно в принципе ставить вопрос в плоскости того, что кто-то получил разрешение [от США] на поворот к лучшему, да и к худшему тоже, потому что желающих осуществить поворот к худшему в Европе сегодняшней, к сожалению, тоже не так мало, как хотелось бы", - сказал он.

"Чем больше произносится разного рода сентенций от имени Североатлантического альянса, тем меньше у нас желания воспринимать это всерьез, - подчеркнул Рябков. - НАТО, зачастую не считаясь со здравым смыслом, выдает на-гора подходы, которые полностью обанкротились в прошлом и никакого эффекта не дают сейчас. Тем не менее, вот эта машина, шарманка продолжает крутиться, проигрывать одну и ту же мелодию, она уже вся хрипит, это механическое пианино давно сломалось".

По словам Рябкова, коллективный Запад не воспринимает РФ как равного партнера. "Роль США в этом, безусловно, одна из главных, наверное, в чем-то даже определяющая, - указал замминистра. - Мы будем работать на разных направлениях с партнерами, которые к этому готовы, играть на множестве досок".

"Я думаю, что европейские союзники США в значительной мере повязаны теми документами, которые были в последнее время приняты в натовском формате и в формате саммита США - ЕС собственными документами, которые тоже плодятся с невероятной быстротой в ЕС, где вместо дуализма теперь у нас триада. Такой, знаете, Змей Горыныч трехголовый <...>. Когда они научатся говорить уважительно на равных, тогда мы будем обсуждать перспективы улучшения отношений, прежде всего, с точки зрения диалога", - заключил замглавы МИД РФ.