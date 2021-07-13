Рябков заявил, что у России нет завышенных ожиданий и иллюзий в отношениях с США

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Москва готова выстраивать более предсказуемые и устойчивые отношения с Вашингтоном, но иллюзий не испытывает. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы также хотим [более устойчивых и предсказуемых отношений с США], но мы без иллюзий относимся к тому, что возможно в этих отношениях. Это то, что по-английски называется contractual relationship (договорные отношения - прим. ТАСС), то есть не может быть никаких высокопоставленных планок, ожиданий, не может быть никаких иллюзий и амбиций, но где-то в чем-то, может быть, мы сможем договориться на разумной основе", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что только предстоит узнать, получится ли на основе договоренностей по отдельным сегментам и блокам вопросов выстроить более устойчивые отношения. "Если это получится, тогда вот здесь, я думаю, будет коренное отличие от прежней администрации, его тогда можно будет приветствовать. Пока речь идет об изменении стилистики. По сути, мы не знаем, произошли эти изменения или нет", - добавил дипломат.