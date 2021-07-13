Кузнецова: предложения по развитию ДФО включат в народную программу "Единой России"

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Все предложения по развитию Дальневосточного федерального округа, озвученные в ходе рабочей поездки уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, будут включены в народную программу партии "Единая Россия".

Омбудсмен посетила Амурскую область, Еврейскую автономную область, Приморский и Хабаровский края. "Важной задачей явилось то, что мы собрали очень много предложений в народную программу партии "Единая Россия". Некоторые темы были мне знакомы, мы вместе с коллегами работали над ними долго, я лишь встретила поддержку этих предложений. А некоторые были совсем новыми, мы еще должны их обсудить, осмыслить. И, конечно, я думаю, что всем найдется место в этой большой программе", - сказала Кузнецова журналистам.

Она отметила, что темы были разные - обеспечение лекарствами детей, вопросы инклюзивного образования, развития инфраструктуры. "Я скажу о той теме, которая прошла сквозь все регионы, независимо от их специфики, от того, что в каждом из регионов Дальнего Востока мы обсуждали свою тему. Это тема безопасности ребенка, ребенка XXI века, необходимость переосмысления подхода к этому", - сказала омбудсмен.

Ранее кандидатура Кузнецовой была включена в общефедеральную часть списка "Единой России" на выборах в Госдуму.