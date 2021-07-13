МИД РФ: обновленную концепцию по внешней политике представят в ближайшем будущем

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Обновления во внешнеполитической стратегии России будут представлены в обозримом будущем. Об этом заявил во вторник заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов на заседании Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Совета Федерации.

"Работа над обновлением концепции уже ведется, по срокам пока не могу сориентировать, но речь идет об обозримом будущем", - сказал он.

Он отметил, что стратегия широко обсуждается в общественном поле с точки зрения того, что в ней нового, какие новые элементы будут по сравнению с редакцией 2015 года, носят ли эти изменения революционный характер. "Считаем важным отметить, что в том, что касается международной деятельности России, сохраняется преемственность в определении основных принципов нашей внешней политики: независимость, многовекторность и прагматизм. Важно, что Россия остается открытой к взаимодействию со всеми странами и их объединениями", - добавил Гаврилов.