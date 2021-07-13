Косачев назвал политику Киева безумной после заявлений Зеленского по вопросу Nord Stream 2

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Украинские власти пытаются по всем фронтам добиться независимости от России, при этом любой ценой желая сохранить зависимость от транзита российского газа через свою территорию. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского по "Северному потоку - 2".

"Безумие украинской политики, которая по всем фронтам пытается добиться демонстративной независимости от России, в частности от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию, по-прежнему сохраняется. Но этот когнитивный диссонанс уже логично вызывает вопросы и у западных партнеров Киева", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

"Вы же хотели полной независимости от России? Вам ее очень скоро предоставят. Но вдруг произойдет страшное, никакой обещанной "российской агрессии" не последует? И как с этим дальше проситься в НАТО? Так, чего доброго, дойдет и до необходимости выполнять минские соглашения", - добавил Косачев.

По его мнению, попытки Зеленского "в очередной раз напугать Европу "Северным потоком - 2" вряд ли подействуют на Германию, "и не только потому, что та экономически заинтересована в проекте". "В Берлине хорошо знают главную тайну Киева: строительство нового газопровода в обход Украины не повысит, а понизит интерес России к Украине. Соответственно, резко упадут в цене и возможности украинских политиков бесконечно разыгрывать карту то ли текущей, то ли грядущей "российской агрессии", на которую поставлены ключевые цели - членство в НАТО и в ЕС", - отметил вице-спикер СФ.

Он также подчеркнул, что интерес к срыву или нейтрализации экономического и политического эффекта от "Северного потока - 2" "сохраняют достаточно влиятельные силы в Вашингтоне, именно поэтому Зеленский и на этот раз усиленно лоббировал подключение США к переговорам в "нормандском формате". "Однако у Германии собственные отношения с США, свои проблемы она будет обсуждать с Вашингтоном напрямую уже на следующей неделе, без добровольных посредников и подсказчиков", - убежден Косачев.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что вопрос функционирования газопровода "Северный поток - 2" следует обсудить на будущей встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. Он также сказал, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе.