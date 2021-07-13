Путин и Лукашенко обсудят попытки Запада и дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на встрече, которая пройдет в Петербурге во вторник, планируют обсудить попытки Запада и дальше раскачивать ситуацию в республике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно же, [на повестке дня будет] обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. Меры по противодействию", - отметил представитель Кремля, говоря о темах предстоящей беседы.

Президенты также обсудят российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализацию крупных совместных проектов. Они обменяются мнениями по международным делам и рассмотрят то, как министерства и ведомства выполняют данные им ранее поручения по созданию Союзного государства. "Ожидается, что [лидеры] побеседуют вдвоем и затем продолжат работу уже в формате рабочего завтрака", - подытожил Песков.

Встреча Путина и Лукашенко не является неожиданной, договоренность о ней была достигнута некоторое время назад, отметил Песков. Он добавил, что глава российского государства во вторник работает в Санкт-Петербурге, а Лукашенко находится в России с кратким рабочим визитом. "Сразу скажу, что лидеры достигли договоренности об этой встрече уже какое-то время назад. Она никакая не неожиданная, - подчеркнул Песков. - Просто мы не делали каких-то традиционных объявлений".

Он напомнил, что лидеры России и Белоруссии часто общаются: за этот год они уже встречались трижды, последний раз - в конце мая. Президенты также провели за этот период семь телефонных разговоров, отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что в среду Путин вернется в Москву и продолжит работу в столице.