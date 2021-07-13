Песков заявил, что подготовка к встрече Путина с Зеленским пока не ведется

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин готов к диалогу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но подготовка к встрече лидеров двух стран пока не ведется. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским. И сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи ("Об историческом единстве русских и украинцев")", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что опубликованная накануне статья Путина - это "глубокий и очень хороший повод для обсуждения" лидеров двух стран. "Отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов", - добавил Песков.

При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, в любом случае нужно сначала подготовить встречу как минимум на уровне администраций президентов.

Статья Путина была опубликована в понедельник на сайте Кремля. В ней глава государства указал, что Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды, но Москва никогда с этим не смирится. Подлинная независимость Украины, убежден он, возможна только в партнерстве с Россией. По словам Путина, Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы.