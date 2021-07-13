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Кризис на Украине

Песков заявил, что Россия делает все возможное для гуманитарной помощи Донбассу

Судьба Украины во многом отдана в управление и на откуп иностранцам, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российская Федерация делает все возможное в рамках международного права для гуманитарной помощи Донбассу, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям, которые были отвергнуты своей страной", - сказал Песков. Он отметил, что опубликованная накануне статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" выдержана в духе уважения к украинскому народу и к Украине.

"Судьба Украины во многом отдана в управление и на откуп иностранцам. Элементы внешнего управления всем хорошо известны. Также в статье вы можете легко увидеть убежденность президента в том, что и русские, и украинцы остаются частями единого народа с одним единым историческим прошлым и происхождением", - добавил представитель Кремля.

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