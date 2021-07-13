Песков счел неуместным вопрос о границах России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Кремль считает неуместным говорить о границах России по аналогии с темой территориальных приобретений других республик, вышедших из Советского Союза. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Российская Федерация ниоткуда не выходила, вот в чем дело", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли сравнение границ 1922 и 1991 годов, упомянутое в "украинской" статье президента Владимира Путина, распространяться также на Россию и те регионы, которые вошли в ее состав в советский период.

В своей статье, опубликованной в понедельник, Путин, в частности, напомнил о позиции первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака о том, что республики - учредители СССР должны вернуться в те границы, в которых они вступили в 1922 году в состав Союза, а все остальные территориальные приобретения являются предметом для обсуждения и переговоров.

Как подчеркнул Песков, Путин в своей статье "констатирует эту ситуацию и этот юридический принцип". Пресс-секретарь президента, однако, не стал обсуждать этот вопрос подробнее, отметив, что это предмет для дискуссий в эфире, но не в рамках конференц-кола.

"Статья, безусловно, очень глубокая, она очень сложная, это мировоззренческая статья. Это по сути даже не статья, это гораздо более глубокий материал, поэтому, конечно, дискуссии - это хорошо, и они должны быть", - сказал представитель Кремля. Он согласился, что эту статью можно считать приглашением к дискуссии, в том числе о границах, при этом Песков назвал неверной трактовку, что речь идет о том, где будут проходить границы на постсоветском пространстве.

"Обилие вопросов по статье как раз говорит о том, что еще надо ее вам читать и читать. Пожалуйста, читайте, понимайте, задавайте вопросы, пишите об этом", - обратился пресс-секретарь президента к журналистам.