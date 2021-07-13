Лукашенко: Белоруссии удается держаться благодаря сохранившимся связям с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Белоруссия сохранила все традиционные экономические и кооперационные связи с Россией, и благодаря этому стране удается выстоять в нынешних условиях объявленных Западом санкций. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с Владимиром Путиным.

"Наша экономика очень серьезно привязана к российской экономике <...>, мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика, мы не рвали связи", - сказал он. "Мы работаем на своих рынках, как это и было издревле, можно сказать, и благодаря этому, что мы не порвали вот эти связи, нам удается в это сложное, очень сложное время как-то карабкаться в экономике", - подчеркнул Лукашенко.

Лидер Белоруссии отметил, что республике удалось сохранить промышленность, а "кое-где и добавить благодаря инвестициям Российской Федерации". "Отрадно, что наш товарооборот растет, несмотря ни на какие <...> "вирусы" <...> извне по отношению к Белоруссии и России", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что, хотя Минск в настоящее время принимает меры по диверсификации внешней торговли, связи с Западом и раньше не играли решающей роли в экономике страны. "Мы, попав под очередную волну <...> санкций, действительно диверсифицируемся, корректируем наши отношения с Западом, но ведь мы не много с ними и торговали, особенно с Европейским союзом, - отметил он. - Вот они ввели против МАЗа и БелАЗа санкции, а торговля [одного из этих предприятий с ЕС] - $3,3 млн, а другого предприятия - $4 млн".

Обязательства по кредитам

Белоруссия, несмотря на возникающие трудности, стремится выполнять свои обязательства по кредитам и будет делать это, чего бы оно ни стоило, заявил Лукашенко.

"В финансовом отношении нам всегда было непросто - вы же понимаете почему. Здесь поддержка была очень серьезная со стороны России, но свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые нам выданы, и будем их выполнять, чего бы нам [это] ни стоило", - сказал Лукашенко.

В свою очередь Путин отметил, что, несмотря на внешние факторы, такие как пандемия коронавируса и западные санкции, Минск обслуживает все кредиты, и в этом смысле является надежным и стабильным партнером.

В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд. Он предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. 30 декабря Белоруссия получила средства первого транша, 2 июня стало известно о перечислении второго.

16 октября 2020 года Белоруссия также получила кредит в $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации и развития сроком до 10 лет. Белорусские власти сообщали, что кредит был направлен на уплату долга за российский газ и на борьбу с COVID-19. Сообщалось также, что часть заемных средств будет использована для рефинансирования ранее предоставленных кредитов. 13 мая Лукашенко подписал указ "О привлечении внешних государственных займов", которым совету министров предписано в 2021-2023 годах разместить в России гособлигации на сумму до 100 млрд российских рублей со сроком обращения не менее 1 092 дней. Сообщалось, что указ о размещении в России облигаций на 100 млрд российских рублей издан в целях рефинансирования внешнего государственного долга".