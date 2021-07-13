В СБ заявили, что Россия никогда не примет чуждые ценности, выдаваемые за общечеловеческие

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия никогда не согласится принять чуждые ей ценности, которые внешние силы пытаются выдавать за общечеловеческие. Об этом заявил журналистам замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, комментируя обновленную стратегию национальной безопасности страны.

По его словам, Россия дает понять, что реализует внешнюю политику на основе глубокого понимания культурной и исторической специфики своего народа и его уникального положения в мировом сообществе, а не исходя из сиюминутных интересов. "Мы никогда не согласимся принять чуждые ценности, которые некоторые силы в мире пытаются выдать за общечеловеческие", - подчеркнул Венедиктов.

Он напомнил, что за свою многовековую историю Россия проводила внешнюю политику, которая сочетала в себе следование старым, проверенным принципам и активное использование стратегий, отвечающих требованиям времени. Такая линия, продолжил замсекретаря Совбеза, всегда позволяла России комфортно чувствовать себя на мировой арене и эффективно продвигать свои интересы.

"Не будет ошибкой сказать, что подобный подход нашел свое отражение и в новой редакции Стратегии национальной безопасности, главная цель которой - сделать так, чтобы наша страна и ее граждане комфортно чувствовали себя в современном, динамично меняющемся мире", - указал он.

Венедиктов обратил внимание на задачи в этой сфере, которые отражены в документе. Так, отмечена необходимость повышать роли России в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространствах, укреплять позиции русского языка. Особый акцент сделан на борьбе с фальсификацией истории, а также защите исторической правды и памяти.