Володин: законодатели постараются обеспечить более адресную поддержку военнослужащих

ХИМКИ, 13 июля. /ТАСС/. Законодатели поработают над тем, чтобы меры поддержки военнослужащих и членов их семей со стороны государства стали еще более адресными и эффективными, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения во вторник музея всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Володин осмотрел развернутую экспозицию, его сопровождали председатель организации, генерал-полковник Борис Громов и первый зампредседателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин. В ходе посещения музея они обсудили дальнейшее сотрудничество в вопросах поддержки и решения проблем семей военнослужащих, а также участие "Боевого братства" в экспертной работе над законодательными инициативами, направленными на поддержку ветеранов.

"Для нас важно создать условия, со своей стороны оказывать поддержку. И мы уже через несколько лет, после того как приняли решение, чтобы часть социальной поддержки шла через такие общественные организации, как "Боевое братство", увидели, что это более эффективно. Они знают лучше людей, они знают лучше обстановку в семье, они знают, чем болен, допустим, ветеран, и какая помощь ему требуется", - сказал Володин журналистам после осмотра музея.

По его словам, эту работу нужно продолжать и далее, совершенствуя законодательное обеспечение вопросов социальной поддержки семей военнослужащих и ветеранов боевых действий. "Правильно было бы учесть этот опыт и пойти на решения, которые бы позволили нам более эффективно, более адресно и с учетом как раз конкретной ситуации оказывать меры поддержки военнослужащим, которые сегодня должны получить медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение. Ну и, конечно, поддержка семей, оставшихся без кормильца, без главы семьи", - отметил спикер Госдумы.

Музей "Боевого братства" был создан в 2017 году в год 20-летия общественной организации. В четырех залах представлена экспозиция, насчитывающая более 1500 экспонатов, посвященных подвигу советских и российских воинов в разные периоды отечественной истории.

В ходе осмотра музея Вячеслав Володин отметил большой вклад "Боевого братства" в сохранение памяти о подвиге защитников Отечества, воинов, погибших в горячих точках и вооруженных конфликтах, и оказание помощи ветеранам и семьям погибших.