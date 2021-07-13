СБ заявил, что РФ при необходимости примет меры против недружественного вмешательства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия дает четкий сигнал всем, кто попытается развязать против нее гибридную войну, что предпримет ответные меры для предотвращения действий, представляющих угрозу. Этот принцип впервые закреплен в новой Стратегии национальной безопасности РФ, заявил журналистам во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Отдельное внимание в новой стратегии уделено задачам защиты государства и общества от недружественного вмешательства извне. Впервые прописано, что в случае совершения против России действий, представляющих угрозу для ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций, а также совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, наша страна считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких действий, а также для предотвращения их повторения в будущем", - отметил Венедиктов.

По его мнению, "это четкий сигнал всем, кто пытается развязать против России так называемую гибридную войну". "Кроме того, обозначена готовность нашей страны оказывать поддержку союзникам и партнерам в нейтрализации попыток внешнего вмешательства в их дела", - подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Принципы РФ на мировой арене

Он отметил, что "РФ реализует выверенную и последовательную стратегическую линию на мировой арене, твердо отстаивая свои интересы и внося существенный вклад в укрепление стабильности и предсказуемости международных отношений". "Ее основой является приверженность политико-дипломатическим методам решения проблем, уважение норм международного права, а также признание центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности при разрешении глобальных и региональных противоречий", - перечислил Венедиктов, добавив, что "эти принципы внешней политики нашли отражение в новой Стратегии национальной безопасности РФ".

"В новой редакции документа отмечена неразрывная связь между укреплением позиций страны на международной арене и ее внутренним развитием", - указал заместитель секретаря СБ. Он обратил внимание на то, что "обозначены цели российской внешней политики - создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития страны, укрепление национальной безопасности, упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира". "Еще более четко, чем в предыдущих стратегиях, подчеркивается: главной ценностью для России является человек, потребностям которого необходимо уделять первоочередное внимание", - заметил Венедиктов.

По его словам, "данный принцип нашел отражение и во внешнеполитическом компоненте новой Стратегии национальной безопасности России", в которой "прописаны задачи создания внешнеполитических условий для экономического развития страны, включая защиту прав и интересов граждан РФ, а также российских компаний за рубежом, недопущение применения против них недобросовестной конкуренции, содействие привлечению в нашу страну иностранных инвестиций, передовых технологий и высококвалифицированных специалистов".

"С учетом фактора пандемии особое внимание в документе уделено вопросам биологической безопасности и сотрудничества с зарубежными государствами в интересах снижения биологических рисков. Отдельный акцент сделан на борьбе с изменением климата", - указал Венедиктов.

Новая редакция стратегии

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал указ об утверждении новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ. Она пришла на смену предыдущей версии документа от 31 декабря 2015 года.