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СБ заявил, что РФ при необходимости примет меры против недружественного вмешательства

По словам замсекретаря Совбеза Александра Венедиктова, Россия дает четкий сигнал всем, кто попытается развязать против нее гибридную войну, что предпримет ответные меры для предотвращения действий, представляющих угрозу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия дает четкий сигнал всем, кто попытается развязать против нее гибридную войну, что предпримет ответные меры для предотвращения действий, представляющих угрозу. Этот принцип впервые закреплен в новой Стратегии национальной безопасности РФ, заявил журналистам во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Отдельное внимание в новой стратегии уделено задачам защиты государства и общества от недружественного вмешательства извне. Впервые прописано, что в случае совершения против России действий, представляющих угрозу для ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций, а также совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, наша страна считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких действий, а также для предотвращения их повторения в будущем", - отметил Венедиктов.

По его мнению, "это четкий сигнал всем, кто пытается развязать против России так называемую гибридную войну". "Кроме того, обозначена готовность нашей страны оказывать поддержку союзникам и партнерам в нейтрализации попыток внешнего вмешательства в их дела", - подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Принципы РФ на мировой арене

Он отметил, что "РФ реализует выверенную и последовательную стратегическую линию на мировой арене, твердо отстаивая свои интересы и внося существенный вклад в укрепление стабильности и предсказуемости международных отношений". "Ее основой является приверженность политико-дипломатическим методам решения проблем, уважение норм международного права, а также признание центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности при разрешении глобальных и региональных противоречий", - перечислил Венедиктов, добавив, что "эти принципы внешней политики нашли отражение в новой Стратегии национальной безопасности РФ".

"В новой редакции документа отмечена неразрывная связь между укреплением позиций страны на международной арене и ее внутренним развитием", - указал заместитель секретаря СБ. Он обратил внимание на то, что "обозначены цели российской внешней политики - создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития страны, укрепление национальной безопасности, упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира". "Еще более четко, чем в предыдущих стратегиях, подчеркивается: главной ценностью для России является человек, потребностям которого необходимо уделять первоочередное внимание", - заметил Венедиктов.

По его словам, "данный принцип нашел отражение и во внешнеполитическом компоненте новой Стратегии национальной безопасности России", в которой "прописаны задачи создания внешнеполитических условий для экономического развития страны, включая защиту прав и интересов граждан РФ, а также российских компаний за рубежом, недопущение применения против них недобросовестной конкуренции, содействие привлечению в нашу страну иностранных инвестиций, передовых технологий и высококвалифицированных специалистов".

"С учетом фактора пандемии особое внимание в документе уделено вопросам биологической безопасности и сотрудничества с зарубежными государствами в интересах снижения биологических рисков. Отдельный акцент сделан на борьбе с изменением климата", - указал Венедиктов.

Новая редакция стратегии

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал указ об утверждении новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ. Она пришла на смену предыдущей версии документа от 31 декабря 2015 года.

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