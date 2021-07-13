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Единый день голосования

В КПРФ заявили, что рассмотрят сотрудничество со справороссами только после выборов в Думу

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов ранее заявил, что рассчитывает на заключение соглашения о создании межфракционной коалиции с КПРФ в Госдуме VIII созыва

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. КПРФ будет рассматривать вопрос сотрудничества с партией "Справедливая Россия - За правду" только после выборов в Госдуму. Об этом журналистам заявил во вторник первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"[Захар] Прилепин в 2016 году выступал на съезде КПРФ и призывал голосовать за КПРФ, сейчас выполняет другую совершенно роль. Даже опросы общественного мнения сейчас показывают, что "Справедливая Россия" балансирует на грани прохождения в Государственную думу. Когда меня спрашивают ваши федеральные коллеги про идею объединения [КПРФ и партии "Справедливая Россия - За правду"], я отвечаю, что пусть [справороссы] сначала пройдут в Госдуму, а потом будем смотреть, по каким вопросам, как нам действовать и голосовать. Не отрицаю, что по ряду вопросов "Справедливая Россия" голосовала в Государственной думе так же, как и КПРФ, но это точечное голосование", - отметил Афонин.

В конце июня председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что рассчитывает на заключение соглашения о создании межфракционной коалиции с КПРФ в Госдуме VIII созыва.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияКПРФ"Справедливая Россия - За правду"
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