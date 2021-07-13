Совет Безопасности ООН пока не обсуждал запрос Гаити о военной помощи

ООН, 13 июля. /ТАСС/. Запрос Гаити в ООН о предоставлении военной помощи пока не обсуждался в Совете Безопасности всемирной организации. Об этом заявил во вторник журналистам первый заместитель постоянного постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы еще не обсуждали это, так что никаких деталей нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Полянский добавил, что пока не может сказать, будет ли обсуждаться этот вопрос в СБ ООН и когда. "Нам надо далее наблюдать за ситуацией, чтобы понять, что происходит", - сказал он.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф, опасаясь возможных волнения после убийства президента, в тот же день обратился к США и ООН с просьбой направить вооруженные силы для защиты критически важных объектов инфраструктуры.