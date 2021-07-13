Захарова указала на "дикую и антидемократичную логику" слов Зеленского о языковом вопросе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос языка в стране не следует больше поднимать, является проявлением дикой и антидемократичной логики киевских властей. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость - не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы. Дикая логика, антидемократичная", - подчеркнула дипломат.

Ранее во вторник Зеленский заявил, что вопрос языка в стране поднимать не нужно, так как на законодательном уровне на этом направлении все уже сделано. По его словам, в этом вопросе сложно найти справедливость.

С 16 января на Украине вступила в действие очередная норма принятого в 2019 году закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке, если те не попросят обращаться к ним на другом языке. Те, кого отказались обслуживать на государственном языке, могут пожаловаться руководству компании, а затем и языковому омбудсмену.

Кроме того, на Украине осенью 2017 года был принят закон об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный украинский язык. Эта норма вызвала возмущение у соседних государств, посчитавших это ограничением прав национальных меньшинств.